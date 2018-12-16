Британское правительство не рассматривает проведение второго референдума по Brexit
Лондон, 16 декабря. Правительство Великобритании не обсуждает возможность проведения повторного голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр образования Соединенного Королевства Дамиан Хиндс.
«Политика правительства не может быть яснее: мы здесь, чтобы действовать в соответствии с волей британского народа, которая была четко выражена в ходе референдума», — заявил министр в ответ на вопрос о возможности проведения повторного референдума в эфире Sky News.
Ранее газета The Times писала, что в правительстве считают нежизнеспособной сделку с ЕС по Brexit, которую заключили лидеры ЕС и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Издание сообщает, что в правительстве открыто обсуждает идею о проведении повторного голосования. Идею о повторном плебисците поддерживают минимум пять министров, в их числе глава Минфина Королевства Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.
Напомним, референдум по вопросу Brexit состоялся в 2016 году. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС. Brexit назначен на март 2019 года.