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«Инспектировали все»: российские эксперты закончили проверку аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха

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«Инспектировали все»: российские эксперты закончили проверку аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха

Каир, 16 декабря. Российские эксперты по безопасности завершили масштабную проверку аэропортов в двух египетских городах Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщил источник в авиационных кругах Египта.

По его словам, проверка прошла повсеместно: «инспектировали все, начиная от входа пассажиров в терминалы, досмотра багажа, ручной клади и до посадки в самолеты». После окончания рейда специалисты улетели в Москву.

Собеседник ТАСС уточнил, что по итогам проверки эксперты подготовят доклад. Сейчас известно, что сложности в аэропортах этих двух городов связаны с нехваткой специалистов по безопасности, которые должны были сопровождать российские рейсы.

Для сравнения аэропорт Каира обслуживает только один рейс из Москвы в день,а в аэропорты этих курортных городов каждый день прибывают десятки самолетов из разных российских городов.

Напомним, ависообщений с Египетом Россия прервала в ноябре 2015 года после трагедии: самолет российского авиаперевозчика «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел крушение над Синаем. Жертвами авиакатастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Автор: Игорь Федоров
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