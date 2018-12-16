Сирия новости 16 декабря 16.30: жертвы обстрела «Нусры» в Алеппо, прогремел взрыв в городе Африн

Сирия, 16 декабря. Мирные жители пострадали в результате ударов «Ан-Нусры»*** по жилому кварталу Алеппо. Прогремел взрыв в городе Африн. Саперы САА уничтожают следы военного присутствия боевиков в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на обстрелы исламистов в северной части провинции Хама; провели работы по уничтожению оставшихся от боевиков СВУ северо-восточнее Дамаска; открыли ответный огонь по позициям джихадистов на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по жилому кварталу города Алеппо, пострадали мирные жители.

«Исламское государство»1: продолжает противостоять курдам на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо.

Международная коалиция: возобновила авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в районе Джобар, расположенном на территории оазиса Восточная Гута, вновь прошли работы по ликвидации следов военного присутствия боевиков вооруженной оппозиции. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожили новую партию взрывных устройств и боеприпасов исламистов, обнаруженных после их депортации на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, Джобар был освобожден в ходе военной операции правительственных сил, направленной на зачистку всех предместий Дамаска, которая завершилась этой весной.

Провинция Алеппо

Административный центр региона в очередной раз подвергся обстрелам со стороны джихадистов незаконных бандгрупп, под контролем которых находятся западные районы провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (radioshamfm), боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» нанесли удары по кварталу Новый Алеппо, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей.

Между тем прогремел взрыв в городе Африн на северо-западе региона. По информации интернет-портала Jisr TV, СВУ было заложено в одном из автомобилей, припаркованных у рынка в центре населенного пункта. По предварительным сведениям, есть убитые и раненые среди гражданского населения. Несмотря на то, что на данный момент ни одно из исламистских формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, активисты вооруженной оппозиции утверждают, что бомба была установлена членами «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, подпольные группы YPG действуют в рамках операции «Гнев оливок», о начале которой было объявлено после захвата Африна протурецкими силами.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части Дейр-эз-Зора продолжаются вооруженные столкновения между курдскими отрядами и террористами «Исламского государства». Согласно данным медиапортала Masar Press Agency, бои разворачиваются неподалеку от населенных пунктов Багуз Тахтани и Абу Аль-Хатир. Никакой новой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции также возобновили авианалеты в оккупированных джихадистами ИГ1 районах. Тем не менее никаких сведений об итогах боевых вылетов пока не поступало.

Провинция Идлиб

Не утихают вооруженные стычки между правительственными войсками и отрядами исламистских группировок на линии соприкосновения сил сторон на юго-востоке региона. Как передает новостной портал Masar Press Agency, силы Башара Асада ведут ответный огонь по укрепрайонам боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Фарджа и Мараанд. Напомним, радикалы, базирующиеся на данных территориях, не прекращают провоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА), регулярно ведя обстрелы поселений, расположенных в освобожденных САА районах провинции.

Провинция Ракка

Советник президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Анкара намерена согласовать свои военные действия в Сирии с военными РФ и Соединенных Штатов, дабы избежать конфронтации с государствами. Напомним, Турция готовится к крупномасштабной военной операции в Северной Сирии, о скором начале которой в начале недели заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Как известно, главной целью кампании является устранение террористической угрозы со стороны курдских вооруженных формирований вблизи сирийско-турецкой границы.Ожидается, что предстоящие столкновения развернутся на окраинах провинций Алеппо, Ракка и Хасака.

Провинция Хама

На севере провинции возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, стоящей во главе объединения «Тахрир Аш-Шам». Противоборствующие стороны ведут огонь недалеко от населенных пунктов Масасна, Мурек, передает Twitter-канал (HalabTodayTV). Отмечается, что артиллерийские дивизионы правительственной армии приступили к ответным боевым действиям после того, как радикалы, отряды которых дислоцируются в Аль-Латамине, нанесли удары по деревням Сафсафия и Хирбет-Дамас. Об этом в сети Twitter сообщает военный источник (SyriawatanNews).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)