В ЭПЦ назвали неприемлемым решение о создании новой церкви на Украине

Таллин, 16 декабря. Создание так называемой «автокефальной поместной православной церкви» на Украине ведет к церковному расколу. Об этом заявил в воскресенье член синода Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Сергей Мянник.

При этом представитель ЭПЦ назвал произошедшее «неканоническими действиями».

«Те деяния, которые на сегодняшний день совершает Константинопольский патриархат, просто ведут к церковному расколу», — подчеркнул Мянник.

Он также напомнил, что ЭПЦ не приемлет данное решение и поддерживает каноническую церковь, которая функционирует на Украине — Украинскую православную церковь (УПЦ), передает ТАСС.

В минувшую субботу в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии киевского руководства прошел так называемый «объединительный собор». По его окончании президент страны Петр Порошенко, который невзирая на то, что на Украине церковь отделена от государства, лично участвовал в «собрании» раскольников, объявил о создании в стране новой церковной структуры — «автокефальной поместной православной церкви».