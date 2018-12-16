Десять россиян пострадали в смертельном ДТП в Швейцарии | 16 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Десять россиян пострадали в смертельном ДТП в Швейцарии Крупная дорожная авария произошла неподалеку от Цюриха. Пассажирский автобус врезался в стену. Жертвой ДТП стал один человек, более 40 пострадали. В посольстве РФ сообщили, что среди пострадавших 10 россиян. Известно, что автобус следовал из Милана. Все обстоятельства и подробности ЧП в данный момент уточняются. По предварительной информации причиной аварии могла стать гололедица.

В 2018 году более 260 нелегалов погибли, пытаясь перейти границу США В 2018 году при попытке нелегально проникнуть на территорию США через границу с Мексикой погибли более 260 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Подтверждено, что 117 погибших — граждане Мексики, происхождении более 100 мигрантов остается невыясненным. Большинство скончались из-за жары, около 50 человек — утонули. Напомним, президент США Дональд Трамп просил 25 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, но парламентарии согласились выделить только 1,6 млрд долларов.

Сирийская ассоциация инвалидов собрала хор из бывших военных Сирийская ассоциация инвалидов, включающая в себя более 45 солдат правительственной армии, собрала хор. В скором времени он даст первые концерты в провинциях Латакия, Хомс, Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН в республике. Большинство военных, получили травмы на поле боя и пытаются интегрироваться в гражданское общество. Главная цель этих солдат — донести до всего мира послание о жертвах и пострадавших в ходе военного конфликта в Сирии.