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«Требуют крови»: «Би-би-си» пытается найти «российский след» в протестах во Франции

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«Требуют крови»: «Би-би-си» пытается найти «российский след» в протестах во Франции

Москва, 16 декабря. Русская служба «Би-би-си»требует от сотрудников найти любые доказательства «российского вмешательства» в протесты «желтых жилетов» во Франции. Об этом свидетельствует опубликованная RT переписка с корреспондентом BBC.

Журналистка пыталась выяснить, имеет ли Москва какое-либо отношение к организации протестов. Однако ответ стрингера, который освещает акции в Париже, о том, что на митингах нет ни одного россиянина ее не удовлетворил.

«Требуют крови»: «Би-би-си» пытается найти «российский след» в протестах во Франции

Тогда представитель британского СМИ предположила, что якобы российский бизнес может «навариваться» на акции протестов или среди демонстрантов есть ультра-правые россияне.

«А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо? Может они там котлеты массово едят, например», — предположила корреспондент.

Как пояснила сотрудник русской службы «Би-би-си», ей необходимо «найти углы» и доказать вмешательство РФ в протесты в Париже. «Редакция требует крови», пояснила корреспондент.

«Требуют крови»: «Би-би-си» пытается найти «российский след» в протестах во Франции

Напомним, во Франции в субботу прошла пятая волна протестов против повышения цен на топливо. Демонстранты требовали повышения зарплат и пенсий, особо радикальные призывали к отставке нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции расследует возможность причастности России к организации акций протестов.

Автор: Софья Куликова
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