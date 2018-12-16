Автовладельцы подали иск против KIA и Hyundai из-за самовозгорающихся двигателей

Москва, 16 декабря. Не менее 360 автовладельцев подали коллективный иск против южнокорейских автогигантов KIA и Hyundai из-за проблем с двигателями.

По словам истцов, в силовой установке отсутствовала смазка, что приводило к повреждению механизма и утечке горючего. В некоторых случаях даже происходило самовозгорание двигателя. Подобные проблемы наблюдались в машинах Hyundai Sonata, KIA Optima, KIA Sportage и KIA Optima.

Ранее сообщалось, что компания KIA в декабре подняла цены на свои автомобили в России. Подорожание не коснулось только седана Quoris. Автомобили подорожали в среднем от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Так, на 20 тысяч увеличились цены наPicanto и Soul, на Mohave и Ceed — на 25 тысяч рублей.