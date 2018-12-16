«Права налагают ответственность»: в Совфеде объяснили необходимость защиты Рунета от внешних угроз

В Государственную думу внесены два резонансных законопроекта, касающихся безопасности Интернета, в том числе его российской составляющей — Рунета. В Совете Федерации и Госдуме считают, что эти инициативы помогут защитить Рунет от внешних угроз.

Один из документов — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» — напрямую касается защиты российского сегмента Интернета от исходящих извне опасностей и угроз. Авторы законопроекта, в том числе сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, уверены, что их предложение обеспечит бесперебойную работу Рунета в случае отключения от Всемирной паутины. А такой вариант, по мнению авторов законодательной инициативы, не исключен, в том числе в связи с принятием стратегии национальной безопасности США, в которой Россия прямо названа одной из главных «угроз».

Как отметил Андрей Клишас, реализация его законодательной инициативы обеспечит устойчивую работу российских сетей связи и качество предоставляемых ими услуг.

«Это позволит сделать российский сегмент Интернета максимально устойчивым к внешним угрозам», — отметил Клишас в комментарии Федеральному агентству новостей.

Как отметила в комментарии корреспонденту ФАН автор законопроекта член Совета Федерации Людмила Бокова, предлагаемые изменения полностью учитывают нормы международного права.

«Интернет трансграничен, — напомнила она. — Поэтому все страны абсолютно обоснованно считают необходимым создавать условия для безопасного пользования Интернетом. Если не будут приняты предлагаемые нами меры, это закончится взаимными обвинениями в ограничении работы интернет-сервисов или в создании и распространении недостоверной общественно опасной информации».

Эксперты и законодатели подчеркивают: речь идет не о каком-либо ограничении прав россиян в пользовании Интернетом, наоборот — инициатива защищает граждан России от тех, кто может попытаться отсечь нашу страну от Всемирной паутины.

Именно для этого нужна независимость российского сегмента Интернета от зарубежных серверов, считают специалисты. Предложенные парламентариями поправки к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволят создать инфраструктуру, которая в полном объеме обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов в случае, если Запад попытается отрезать Россию от зарубежных корневых серверов Интернета, в основном находящихся на территории США. А если учесть, что именно США неоднократно обвиняли Россию в несуществующих «хакерских атаках», такой сценарий не является столь уж фантастичным, подчеркивают специалисты.

Другой законопроект — «О внесении изменений в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях» устанавливает административную ответственность за распространение в СМИ и соцсетях заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Это предложение также очень важно, отмечают эксперты. Необходимость закона, который позволит изгнать «нечисть» из Интернета, давно назрела. Речь идет о защите детей и подростков в Интернете от наркотиков, педофилов, детской порнографии и т. д.

Наведение порядка в Рунете необходимо, подчеркивает сенатор Людмила Бокова, комментируя эту инициативу корреспонденту Федерального агентства новостей. Речь идет в первую очередь об ограничении распространения недостоверной общественно значимой информации, что никак не нарушает ни российские законы, ни международное право, подчеркивает она.

«Провозглашая право каждого на свободное выражение своего мнения, международный пакт о гражданских и политических правах исходит из того, что пользование этими правами налагает особые обязанности и особую ответственность, — отметила сенатор. — Любые ограничения, устанавливаемые законом, делаются с целью соблюдения прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения».

Аналогичные положения содержатся в десятой статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод, напомнила член Совета Федерации.

«В предложенном нами законопроекте речь идет о так называемых фейках, которые могут создать реальную угрозу безопасности, привести к массовым беспорядкам и подвергнуть опасности жизнь и здоровье граждан, — подчеркнула Бокова. — Предложение ни в коей мере не затрагивает конституционное право граждан свободно распространять информацию любым законным способом. Реализация этого закона никак не будет нарушать права и свободы граждан».

По словам сенатора, внесенные предложения полностью согласуются с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации.

«Согласно этой позиции, ограничение права, вытекающего из статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации, допустимо лишь в соответствии с федеральными законами, устанавливающими специальный правовой статус не подлежащей распространению информации, обусловленной ее содержанием. Так действуют нормы, направленные на ограничение информации о наркотиках, экстремизме, а также информации, небезопасной для детей».

Отметим, часть вторая 24 статьи Конституции РФ гласит:

«Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».