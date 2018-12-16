Все модели Skoda в России подорожали перед новогодними праздниками

Москва, 16 декабря.Чешский автоконцерн Skoda перед новогодними праздниками подняла цены на все модели на российском авторынке. Чешские иномарки подскочили в цене на сумму от 9 до 49 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Так, кроссовер Skoda Kodiaq в 19 комплектациях (из 27) прибавил от 24 до 49 тысяч рублей. Базовая версия Active сохранила прежнюю стоимость (1,39 млн рублей). Модификации Kodiaq на бензине обойдутся в 1,67-2,92 млн рублей. Комплектации на дизеле стоят теперь от 1,95 до 2,88 миллиона рублей.

По данным экспертов издания «Цена Авто», лифтбек Skoda Octaviа, пользующийся большой популярностью у россиян, подрос в цене на 14 тысяч рублей. Теперь за него предстоит отдать от 1,06 до 1,51 млн рублей.

Во всех комплектациях стал дороже и универсал Skoda Octavia Combi. Подорожание составило 29-31 тысячу рублей. Таким образом, цены на эту модель теперь составляют от 1,39 до 1,9 млн рублей.

Меньше всех подорожала самая доступная модель чешской марки в России – лифтбек Skoda Rapid – подорожала меньше всех. В базовом варианте он по-прежнему стоит 646 тысяч рублей. В других комплектациях он стал дороже на 9 тысяч. Теперь их цена составляет от 741 тыс. до 1,1 млн рублей.

Флагманский лифтбек Skoda Superb и универсал Skoda Superb Combi во всех комплектациях. выросли в цене на 30-31 тысячу рублей. Superb теперь реализуется по цене от 1,61 до 2,89 млн рублей, а Superb Combi - от 1,81 до 2,95 млн рублей.