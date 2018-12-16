Блок Пашиняна получил 88 мандатов из 132 в парламенте Армении

Ереван, 16 декабря. Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» получил 88 мандатов из 132 в парламенте нового созыва. Об этом сообщил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

Мандаты в новом парламенте по итогам внеочередных выборов получили один блок и три партии. Блок «Мой шаг» набрал 70,44% голосов, партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» набрали 8,27% и 6,37% голосов соответственно.

Первые в истории Армении внеочередные выборы прошли 9 декабря. Участие в выборах приняли два блока и девять партий. Для того, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5%, а блок – 7% голосов. Согласно конституции Армении, в парламенте должны быть представлены не менее трех политических сил. Явка на выборах в парламент составила 48,63%

Ранее Пашинян заявил, что Армения не стремится войти в НАТО.