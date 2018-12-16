Известные голливудские актеры показали США без Трампа

Вашингтон, 16 декабря. Голливудский актер Алек Болдуин исполнил роль главы Белого дома Дональда Трампа в пародийном ролике «Этот прекрасный Трамп» (It's a Wonderful Trump). Об этом пишет издание Deadline.

Отмечается, что по сюжету к Трампу с небес спускается человек по имени Кларенс, который показывает, какими были бы Штаты, если бы он не был президентом державы. Хозяин Белого дома не прекращает жаловаться по поводу электронных писем Хиллари Клинтон, которая стала править страной.

Жизнь его жены Меланьи стала лучше, и у нее даже исчез акцент. Сын Трампа Эрик стал умнее, потому что начал посещать обучающие курсы для взрослых.

В ролике также есть специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер, которого исполнил другой американский актер — Роберт Де Ниро. Он вручил Трампу снимок внука со словами: «Я провожу с ним намного больше времени с тех пор, как я не должен проводить расследование против какого-то идиота».

Также в клипе снялись актеры Бен Стиллер в роли бывшего адвоката президента Майкла Коэна и Мэтт Дэймон, который сыграл Бретта Кавано.