Киев, 16 декабря. Российско-украинский конфликт может быть улажен только после того, как новая украинская власть начнет принимать шаги по урегулированию ситуации. Такое мнение выразил в воскресенье известный украинский экономист, бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко с этой задачей, очевидно, уже не справится. Он обострил отношения с Москвой настолько, что президент РФ Владимир Путин публично заявил об отказе общаться с украинским коллегой, поэтому вся надежда остается на людей, которые возглавят украинское государство после выборов. При этом Суслов выразил уверенность, что компромисс будет найден после того, как Россия согласится выплатить компенсацию своему соседу.

«Украино-российский конфликт должен быть улажен мирным путем, путем переговоров и с выплатой Украине необходимых денежных компенсаций. Я уверен, что Россия готова к таким переговорам», — заявил экономист.

Ключом же для переговоров он назвал все те же минские соглашения, которые украинская сторона отказывается выполнять, начиная с момента их подписания.

Суслов также заявил, что отношения, которые сейчас выстроились между Россией и Украиной, нельзя назвать военными, как бы часто Киев не называл Москву «агрессором». Несмотря на милитаристскую риторику, Украина продолжает покупать у России газ, уголь, ядерное топливо и требовать продления контракта на транзит голубого топлива, что в принципе невозможно во время войны, пишут украинские СМИ.