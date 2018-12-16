Академик РАН Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни

Москва, 16 декабря. Российский ученый, глава Института философии РАН Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни, об этом говорится в сообщении Института.

«Вячеслав Семенович навсегда останется в нашей памяти. Невосполнимую утрату понесли его родные и близкие, огромную — отечественная наука», — говорится в сообщении Института философии РАН.

Лидер отечественной философии и международно признанный специалист Степин являлся не только крупнейшим ученым, но также и прекрасным лектором, создателем научной школы в России и Белоруссии.

Степин стал директором Института в 1988 году. Благодаря его деятельности Институт философии превратился из идеологического учреждения в подлинно научный институт. В Институте отметили, что при этом Степин был человеком тонкого интеллекта и доброжелательным и отзывчивым товарищем.

Церемония прощания с Вячеславом Степиным состоится во вторник в ритуальном зале РАН.