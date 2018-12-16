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Стало известно, кому принадлежал совершивший жесткую посадку под Томском вертолет Ми-8

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Стало известно, кому принадлежал совершивший жесткую посадку под Томском вертолет Ми-8

Томск, 16 декабря. Совершивший жесткую посадку в Томской области вертолет Ми-8 принадлежал авиапредприятию «Ельцовка». Об этом в воскресенье сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительной информации сегодня вертолет МИ-8Т авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку в районе посадочной площадки города Кедровый в Томской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что воздушное судно направлялось из Каргаска в Кедровый. На борту находились 22 человека, двое из которых были госпитализированы. В настоящее время томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности полета.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области, три человека пострадали. По предварительной информации, во время захода на посадку у воздушного судна сломалось шасси, в результате вертолет завалился набок.

Автор: Антон Соколов
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