Лаврентьев и Вершинин обсудили с иранской делегацией урегулирование в Сирии

Москва, 16 декабря. Специальный представитель президента России по урегулированию конфликта в Сирии Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации обсудили со старшим помощником главы дипломатического ведомства Ирана по особым политическим вопросам Хосейном Джабери-Ансари создание в САР конституционного комитета. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что состоялся детальный обмен мнениями по проблематике политического урегулирования в Сирии, важным этапом которого является создание и начало работы конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в январе в Сочи.

Напомним, 30 января на прошедшем в России Конгрессе сирийского национального диалога было принято решение о создании Конституционного комитета, который, как ожидается, подготовит рекомендации по внесению поправок в конституцию САР.