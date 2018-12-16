HBO показала трейлер драмы о Brexit с облысевшим Камбербэтчем

Лондон, 16 декабря. Телевизионная сеть HBO выпустила трейлер политической драмы «Brexit» о выходе Великобритании из Евросоюза. Главного героя сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч.

В основу фильма легла книга редактора Sunday Times Тима Шипмена и бывшего директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера. Фильм расскажет о том, как в Великобритании проходила кампания по продвижению выхода страны из ЕC. Режиссеры обещали показать, что на самом деле предшествовало Brexit и какими уловками британцев убеждали выйти из ЕС.

Камбербэтч исполнит роль вдохновителя кампании Доминика Каммингса. Для этой роли актеру пришлось сильно похудеть и «облысеть», сообщает телеканал «360». Роль бывшего главы МИД Королевства Бориса Джонсона сыграл Ричард Голдинг.

Режиссер картины Тоби Хейн известен эпизодом четвертного сезона сериала «Черное зеркало» «USS Каллистер». Лента получила четыре премии «Эмми». Фильм выйдет на HBO в январе 2019 года.