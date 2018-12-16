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HBO показала трейлер драмы о Brexit с облысевшим Камбербэтчем

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HBO показала трейлер драмы о Brexit с облысевшим Камбербэтчем

Лондон, 16 декабря. Телевизионная сеть HBO выпустила трейлер политической драмы «Brexit» о выходе Великобритании из Евросоюза. Главного героя сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч.

HBO показала трейлер драмы о Brexit с облысевшим Камбербэтчем

В основу фильма легла книга редактора Sunday Times Тима Шипмена и бывшего директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера. Фильм расскажет о том, как в Великобритании проходила кампания по продвижению выхода страны из ЕC. Режиссеры обещали показать, что на самом деле предшествовало Brexit и какими уловками британцев убеждали выйти из ЕС.

Камбербэтч исполнит роль вдохновителя кампании Доминика Каммингса. Для этой роли актеру пришлось сильно похудеть и «облысеть», сообщает телеканал «360». Роль бывшего главы МИД Королевства Бориса Джонсона сыграл Ричард Голдинг.

HBO показала трейлер драмы о Brexit с облысевшим Камбербэтчем

Режиссер картины Тоби Хейн известен эпизодом четвертного сезона сериала «Черное зеркало» «USS Каллистер». Лента получила четыре премии «Эмми». Фильм выйдет на HBO в январе 2019 года.

Автор: Софья Куликова
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