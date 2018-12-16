Нурмагомедов поздравил бойца Яквинту с победой на турнире UFC

Москва, 16 декабря. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поздравил американского коллегу по цеху Эла Яквинту с победой над Кевином Ли в рамках турнира UFC on Fox 31. По словам 30-летнего россиянина, Яквинта — сильный боец.

«Поздравляю, Эл! Я знаю, насколько ты силен, поэтому с нетерпением ждал твой бой», — написал Нурмагомедов в своем Twitter-аккаунте.

В ночь на 16 декабря в американском штате Милуоки состоялся последний турнир UFC в этом году. Судьи единогласно отдали победу Элу Яквинте (48-47, 48-47, 49-46), передает телеканал «360».

Lee vs Iaquinta 2, our crew breaks down this main event! pic.twitter.com/hMa2RzzKZn — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) December 16, 2018

Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор провели поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин одержал победу в четвертом раунде, применив удушающий прием. За этот поединок Нурмагомедов заработал порядка шести миллионов долларов.