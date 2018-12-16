Сирия в клубке противоречий: Турция выступила за координацию с РФ и США в ходе операции против YPG

Советник турецкого президента Ибрагим Калын в кулуарах 18-го международного форума в Дохе сообщил о том, что Анкара намерена координировать все свои действия на севере Сирии с американскими и российскими военными во избежание любой возможной конфронтации, передает агентство РИА Новости. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По его словам, Турция наряду с РФ и США также внесла определенный вклад в уничтожение «Исламского государства»1 (запрещено в России) на территории САР. В этом смысле все три страны, непосредственно участвующие в борьбе с международным терроризмом, относятся к одному лагерю, утверждает Калын.

«Поэтому мы хотим координировать наши усилия, наши военные должны быть в тесном контакте с американцами, россиянами и другими членами этого антитеррористического альянса в Сирии, чтобы точно избежать любых стычек. У нас разработан механизм по предотвращению конфликтов, который и будет применен», — поделился советник турецкого лидера.

Он добавил, что Анкара в любом случае примет все возможные меры в целях устранения террористической угрозы у своих южных границ. Напомним, Турция считает Отряды народной самообороны (YPG), оккупировавшие северо-восток САР, сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая, в свою очередь, признана террористической организацией не только Анкарой, но и рядом правительств других государств.

В начале недели турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором запуске новой военной операции, направленной на зачистку северных приграничных районов Сирии от радикалов YPG. Наступление должно было начаться в ближайшие дни, однако этого до сих пор так и не произошло.

Кандидат военных наук, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что очередная задержка Анкары связана с целым клубком противоречий, опутавших взаимоотношения Турции и некоторых других внешних сил, действующих в арабской республике. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Разногласия между Анкарой, Москвой и Вашингтоном не затухали и сохраняются до сих пор. С одной стороны, турки работают вместе с Россией над урегулированием конфликт в САР, хотя и являются союзником США по НАТО. С другой стороны, Турция осуждает Соединенные Штаты за поддержку курдских Демократических сил Сирии (SDF). Дамаск между тем декларирует, что и американские, и турецкие вооруженные силы находятся в Сирии незаконно. То есть это порочный круг, в котором почти все нарушают те или иные международные законы и договоренности, не считая РФ», — заметил наш собеседник.

Конечно, в такой ситуации Анкаре сложно решиться на очередное наступление, тем более в том районе арабской республики, где в большом количестве развернуты объекты Пентагона.

«Эрдоган заявил о том, что Турция готовится к проведению новой операции на севере САР, и в то же время Вашингтон перекинул к границе часть вооружений и техники, а так развернул там свои наблюдательные посты в целях контроля, как утверждают американцы, прохода радикалов. Конечно, это не может не настораживать Анкару, которая в такой обстановке не может быть уверена в том, что США не окажут военной поддержки курдам. Тем не менее устранение РПК в приграничных районах остается для них стратегической задачей», — пояснил эксперт.

Именно поэтому турки прибегли к подобной «приветливой» риторике, призванной снять напряжение между различными внешними силами и «легализовать» в их глазах готовящуюся операцию Анкары против YPG.

«Они как будто хотят получить молчаливое согласие России и Соединенных Штатов, договориться с ними, чтобы обезопасить самих себя в рамках планируемого наступления на курдские позиции. Турция имеет неплохие отношения и с РФ, и с США, но из-за ряда недавних инцидентов она уже подпортила связи с обеими этими державами и теперь не может допустить дальнейшего усугубления. Соответственно, Анкара пытается как-то политически себя обезопасить подобными высказываниями», — подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.