Донбасс: ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Донецк, 16 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения военных действий, выпустив по территории Донецкой народной республики 112 боеприпасов. Об этом заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Он уточнил, что под огнем киевских военных оказались район «Вольво-центра», район воздушной гавани, населенные пункты Спартак и Александровка, шахты Трудовская и Жабичево.
Кроме того, ВСУ обстреляли территории сел Октябрь, Ленинское и Саханка, расположенных на юге республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.