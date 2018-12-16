Сирия, 16 декабря. Курды понесли потери в результате засады ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Турция и SDF**** продолжают стягивать силы к сирийско-турецкой границе. США развернули два наблюдательных пункта на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в результате взрыва автомобиля на шоссе в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила о начале спецоперации по уничтожению «спящих ячеек» ИГ в Идлибе.

«Исламское государство»1: ведет бои с курдами в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР.

Курды: лишились нескольких бойцов в результате засады ИГ в районе Хаджина в Дейр-эз-Зоре; укрепляют свои позиции на севере Хасаки.

Международная коалиция: развернули два новых наблюдательных пункта у границы с Турцией в Ракке.

ВС Турции: уничтожили здание с тремя курдскими бойцами внутри на севере провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере региона продолжаются вооруженные столкновения между турецкими военнослужащими и курдскими радикалами. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (horozlrtimi), артиллерийские дивизионы армии Турции открыли огонь по зданию, в котором находились четыре бойца Отрядов народной самообороны (YPG), уничтожив его. Twitter-канал опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара. Данные о месте происшествия пока уточняются.

Тем временем союзное Анкаре антиправительственное объединение «Сирийская свободная армия» (ССА) понесло потери в результате деятельности курдов. По информации новостного портала Al Manar News, четыре исламиста вооруженной оппозиции были убиты, когда автомобиль, в котором они находились, подорвался на мине, заложенной на обочине дороги. Инцидент произошел на трассе Дейр Саван – Ан-Наби Хури на севере провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Не прекращаются ожесточенные бои между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и отрядами «Исламского государства» на юго-востоке Сирии. По данным военного источника в Twitter (Deirfree), стороны ведут боевые действия в окрестностях города Багуз Тахтани в «Хаджинском кармане». Кроме того, курдские СМИ заявляют о том, что готовятся к штурму населенных пунктов Абу Аль-Хатир и Абу-Хасан, задействовав отряды, передислоцированные из Хасаки в прошлом месяце.

Между тем стало известно о засаде, проведенной террористами сегодня ночью. Как передает Twitter-канал (IvanSidorenko1), боевики ИГ атаковали группу курдских бойцов в районе Хаджина. Во время столкновений несколько членов SDF были убиты, остальные захвачены в плен. Напомним, часть отрядов SDF была переброшена к сирийско-турецкой границе, что серьезно осложнило продвижение курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Jisr TV сообщает о том, что лидеры террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, заявили о начале масштабной спецоперации по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Отмечается, что в ближайшее время рейды джихадистов пройдут в населенном пункте Таль-Мсебин в южной части Идлиба. Напомним, вылазки террористов ИГИЛ1 зачастую приводят к убийствам высокопоставленных главарей группировки. Кроме того, жертвами подпольной деятельности боевиков ИГ нередко становятся и мирные жители провинции.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что Соединенные Штаты развернули еще два новых наблюдательных пункта в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), КПП располагаются в окрестностях города Тель-Абьяд. Тем временем «Демократические силы Сирии» (SDF) направили в регион подкрепления с сотнями бойцов и военной техникой, чтобы противостоять надвигающемуся вторжению турецкой армии. В свою очередь турки также стягивают силы к приграничным районам. Так, дополнительные части прибыли к населенному пункту Джейланпынар, расположенному в турецкой провинции Шанлыурфа у окраин Хасаки.

В административном центре произошел инцидент, приведший к гибели двух курдских радикалов. Как передает информационный портал Al Manar News, члены SDF были убиты в результате обстрела неизвестных. Отмечается, что нападавшие были допущены к проезду через контрольно- пропускной пункт в районе Аль-Сабахия, после чего открыли огонь из автомобиля.

Провинция Хасака

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), базирующиеся в городе Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасака, продолжили укреплять свои позиции в районе населенного пункта, роя окопы. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции готовы «похоронить» курдских боевиков, в случае если они самостоятельно не покинут приграничные территории к востоку от Евфрата. Турецкий лидер также отметил, что Анкара намеревается зачистить от курдских террористов северные районы Ирака. Напомним, как Сирия, так и Ирак не одобряют действия Турции, заявляя о подрыве суверенитета страны и нарушении международного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)