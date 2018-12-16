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Десять россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Швейцарии

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Десять россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Швейцарии

Цюрих, 16 декабря. Десять россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Швейцарии. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Крупная дорожная авария произошла неподалеку от Цюриха. Известно, что автобус следовал из Милана. По предварительным данным, автобус влетел в стену. Жертвой ДТП стал один человек, свыше 40 пострадали.

Все обстоятельства и подробности ЧП в данный момент уточняются.

 

 

Автор: Игорь Федоров
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