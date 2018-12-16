Цюрих, 16 декабря. Десять россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Швейцарии. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Крупная дорожная авария произошла неподалеку от Цюриха. Известно, что автобус следовал из Милана. По предварительным данным, автобус влетел в стену. Жертвой ДТП стал один человек, свыше 40 пострадали.

Bus slipt en crasht tegen muur in Zürich: dode en 44 gewonden https://t.co/wIYSUR2oLZ pic.twitter.com/bPdWFDgDPR — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) December 16, 2018

Все обстоятельства и подробности ЧП в данный момент уточняются.