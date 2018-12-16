Косачев назвал призывы США по «Северному потоку — 2» вмешательством в суверенные дела

Москва, 16 декабря. Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что призывы США к Германии и Евросоюзу отказаться от проекта «Северного потока – 2» являются бесцеремонным вмешательством в дела суверенных государств.

По словам Косачева, категоричное заявление США по строительству газопровода из России в ЕС с призывом к Берлину и Брюсселю «сплотиться против российской агрессии» являются попыткой повлиять на политику суверенных государств.

«Это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение», — написал Косачев на своей странице в Facebook​​​.

Напомним, «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Против строительства газопровода выступает ряд стран, в том числе США и Украина. Вашингтон опасается, что поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) не выдержат конкуренции с российским газом. Киев же боится потерять доход от транзита российского газа через свою территорию.

В Москве не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является экономически выгодным проектом и не имеет ничего общего с политикой. Кремль призвал Белый дом отказаться от протекционистской политики.