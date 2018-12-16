Если вступим в НАТО, станем целью для ракет РФ: экс-министр Украины сделал предупреждение Киеву

Киев, 16 декабря. Если Украина станет членом НАТО, а Киев согласится на размещение на своей территории ядерных ракет альянса, то станет целью для российских ядерных ракет, предупредил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Предупреждение Киеву экономист сделал своей колонке на Главред.ua. В материале он отметил, что выход США из ДРСМД, позволит Белому дому и НАТО разместить ракеты средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками в Прибалтике, Польше, и, возможно, на Украине.

«Если Украина вступит в НАТО и согласится на размещение на своей территории ядерных ракет организации, то станет целью для российских ядерных ракет», — пишет он.

В связи с этим, как утверждают западные СМИ, в России модернизировали систему «Периметр» (ее на Запада называют «Мертвая рука»), позволяющую осуществить автоматический запуск всего своего ядерного оружия в случае удара по РФ.

О модернизации системы и готовности России реагировать на недружественные шаги США в декабре этого года сообщило американское издание The National Interest. Теперь об этом забеспокоился Суслов.

«Это будет означать глобальную мировую катастрофу», — подчеркнул он.

Вариант ограничить Россию в ответных действиях на недружественные шаги США и альянса, невозможен. По мнению украинского экс-министра, политика санкций против России зашла уже так далеко, что Москва их давным давно не боится.

Он также с беспокойством отметил, что ожидания ядерного конфликта сегодня являются как никогда высокими. В такой ситуации, наоборот, нужно искать пути постепенной разрядки, вставать на путь путь взаимных уступок и постепенного снятия санкций.

Ранее на то, что с Москвой пора вступать в переговоры указывал заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ Мирослав Гай, испугавшийся заявления президента РФ Владимира Путина об агрессорах, которое он сделал на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно», —подчеркнул тогда Путин.

Российский сенатор Франц Клинцевич, позже комментируя слова Путина, подчеркнул, что хотя лидер РФ пояснил ситуацию в свойственной ему ироничной манере, «это очень серьезная и основательная аллегория, и нужно понимать это».

«Те, кто все это (агрессию — Прим. ФАН) планирует — отлично это понимают», — сказал он.

Он также указал на то, что Россия никогда не готовилась к «широкомасштабным захватническим операциям», как это упорно пытаются представлять на Западе. Но это не значит, что РФ не способна дать ответ любому агрессору и защитить свою страну.