Названа причина жесткой посадки вертолета Ми-8 под Томском

Томск, 16 декабря. Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 с 25 пассажирами на борту в городе Кедровый, который расположен в Томской области, стала поломка шасси. Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, при заходе на посадку у воздушного судна сломалось шасси, в результате вертолет завалился набок, передает РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что трое пассажиров Ми-8 пострадали при аварии.