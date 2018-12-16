Ученые рассказали о пользе риса в борьбе с лишним весом

Москва, 16 декабря. Диетологи рассказали о полезных свойствах черного риса в борьбе с лишним весом. В ходе экспериментов ученые установили, что черный рис способен останавливать процесс накопления жиров в печени.

Опытным путем было установлено, что добавление черного риса останавливало процесс накопления жиров в печени даже у тех животных, которых кормили пищей с большим содержанием калорий. При этом у животных фиксировали понижение уровня холестерина.

Черный рис обладает относительно низким гликемическим индексом и содержит большое количество клетчатки. Белый рис был признан опасным при диабете второго типа из-за высокого гликемического индекса. Также ученые отметили, что белый рис связан с риском гипертонии и появлением метаболического синдрома.