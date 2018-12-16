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Американский ученый назвал древнейшую профессию в мире

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Американский ученый назвал древнейшую профессию в мире

Массачусетс, 16 декабря. Научный сотрудник из Гарвардского университета Марвин Сингх опубликовал материал, в котором утверждается, что шаманизм является древнейшей профессией на планете. Об этом пишет издание Phys.org.

По словам эксперта, все люди склонны думать о мире и других людях. Он считает, что данный факт позволил шаманизму занять первые позиции в предоставлении каких-нибудь услуг обществу, речь идет, например, об исцелении различных болезней или изгнании демонов, а также о предсказании судьбы.

«Теория заключается в том, что есть важные вещи, которые мы по-настоящему стремимся контролировать — вызывать дождь, лечить болезни. Во всем мире люди верят, что на эти вещи оказывают влияние невидимые силы, а шаман может это контролировать», — поясняет специалист.

Отмечается, что в будущем Сингх планирует проанализировать разнообразие способностей, которые, по утверждениям шаманов, у них имеются, и как эти предполагаемые умения трансформируются во власть в их сообществах, пишут «Известия».

Автор: Андрей Крылов
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