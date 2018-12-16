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Ми-8 с 22 пассажирами совершил жесткую посадку под Томском, есть пострадавшие

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Ми-8 с 22 пассажирами совершил жесткую посадку под Томском, есть пострадавшие

Томск, 16 декабря. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области. В момент чрезвычайного происшествия на борту находились 22 человека, трое из них пострадали, сообщает источник Федерального агентства новостей.

По данным собеседника, авария произошла в городе Кедровый. Степень тяжести и личности пострадавших устанавливаются, добавил источник

Другие подробности инцидента в настоящее время неизвестны.

Автор: Андрей Крылов
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