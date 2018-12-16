Сирия: боевики обстреляли дома мирных жителей в Алеппо, есть пострадавшие

Алеппо, 16 декабря. Базирующиеся в районе Аль-Рашидин боевики обстреляли жилой квартал в городе Алеппо. Ранения в результате ракетного обстрела получил по меньшей мере один человек. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, обстрелам подвергся жилой христианский квартал Дждейда на западе Алеппо. Правительственная сирийская армия в ответ открыла огонь по позициям боевиков. Среди боевиков есть погибшие.

Напомним, урегулированию конфликта в Сирии препятствуют террористические группировки, которые атакуют позиции мирных жителей.

Ранее стало известно, что российские военные за минувшие сутки зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня в Сирии, турецкие — 13.