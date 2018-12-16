Тема недели: Желтые жилеты — дети социального неравенства или проект США? ФАН-ТВ

В Париже запах кофе и хрустящего багета ушел в прошлое. Его сменил дым и слезоточивый газ.

Вот уже месяц, как во Франции продолжается противостояние «желтых жилетов» и полиции. «Желтые жилеты» — это изначально автомобилисты, выступающие против увеличения акцизов на топливо, а сейчас уже — кто разберет? Простые рабочие, мигранты, бунтари, революционные романтики, которых всегда было много в тех широтах.

По другую сторону баррикад — французская государственная машина и элита, олицетворяет которую президент Эммануэль Макрон. Главная ирония в том, что в 2016 году, готовясь к борьбе за власть, Макрон опубликовал книгу, где он излагал основы своей программы. Называлась эта книга «Революция».

Не прошло и половины президентского срока, как ситуация в стране стала выскальзывать из рук победившего на выборах и левых, и правых Макрона. После того, как стало ясно, что «желтые жилеты» не собираются успокаиваться, правительство ввело запрет на подъем топливных акцизов на полгода. Отсрочка не дала особого результата.

А на этой неделе противостояние отметилось двумя значимыми моментами. В понедельник президент выступил с обращением к гражданам по телевидению. В нем он осудил протестующих за их погромы и порчу имущества и предложил пойти на мировую, начав обсуждение сложившейся в стране ситуации. Также он пообещал поднять минимальную зарплату в стране на 100 евро, а сверхурочный труд не облагать налогами. Предложен был целый ряд мер, оставивший после своего обнародования один главный вопрос: где брать деньги на их реализацию?

По логике вещей, помочь государству обеспечить бедных могли бы богатые. Но возвращать налог на богатство, по всей видимости, Макрон не собирается. По его мнению, это может ударить по бизнесу и сократить рабочие места.

Очевидно, что Франции придется занимать, чему никто не рад. Но все это философия, ведь требования протестующих давно вышли за пределы круга вопросов, включающего акцизы и минимальные зарплаты. Согласно опубликованному в те же сутки, что и обращение президента, манифесту, «желтые жилеты» требуют не только повысить минималку на 40%, но и ни много ни мало — устроить Frexit. Так уже назвали по аналогии с Brexit выход Франции из Евросоюза. А еще — выйти из НАТО. Весь манифест — сплав антиглобализма, национализма и социализма. И хотя он явно составлен лишь отдельной группой единомышленников, а не всем протестным движением, такое положение вещей говорит о том, что французы оскорблены отношением власти к себе.

Они хотят, чтобы постоянный приток мигрантов прекратился, а преференции им перестали выдаваться в ущерб интересам граждан. Они устали плясать под дудку богачей и транснациональных корпораций.

Впрочем, это лишь одно мнение о сложившейся ситуации. Другое мнение — протесты во Франции, причем направленные столь явно именно против фигуры Макрона, начались с подачи Запада. Недаром их маховик был запущен вскоре после заявления французского лидера о том, что Европе хорошо бы создать собственную армию.

Углядев в заявлении о необходимости собственной армии угрозу потери влияния на европейском континенте, определенные круги в Новом Свете вполне могли решиться сыграть на недовольстве, накопившемся во французском обществе. И таким образом поставить Маркона на место.

Что до лозунгов «желтых жилетов», то они в данном случае не играют особой роли и для маскировки вполне могут иметь антиглобалистскую, даже антинатовскую направленность. Ведь цель здесь — сместить Макрона. Когда она будет достигнута, без постоянной поддержки извне огонь протеста угаснет сам собой. Из НАТО никто не выйдет, корпорации останутся при своем, а французы изберут другого президента, которым будут недовольны в дальнейшем.

Возможно, смещать президента, чтобы взять ситуацию под контроль, даже не обязательно. Вот что по этому поводу думает общественный и политический деятель Николай Стариков: