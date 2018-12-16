Политика России: Конституции – 25 лет

На этой неделе одной из самых главных новостей в политической жизни страны стало событие не столько политическое, сколько историческое. Ровно 25 лет исполнилось с момента принятия Конституции Российской Федерации.

И все же к политике это событие имеет непосредственное отношение, поскольку перипетии во власти и вокруг нее сделались бы без главного закона страны просто хаосом.

В честь юбилея был организован торжественный прием. На нем присутствовали виднейшие политики и общественные деятели. Президент России Владимир Путин также посетил мероприятие. Он произнес речь, в которой отметил, что в свое время Конституция стала решающим фактором, который помог преодолеть политический кризис, разыгравшийся в стране в те бурные годы.

А ранее в тот же день гарант Конституции встретился с председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным. В беседе, состоявшейся в Кремле, Зорькин отметил, что задача его состоит в том, чтобы «вместе с другими властями обеспечить «живую Конституцию», чтобы она не превратилась в пыльный документ». Способ достижения этого он видит во взаимодействии Конституционного суда с другими ветвями власти и с самим гарантом Конституции.

К тому же, помимо Конституционного суда в нашей стране есть еще и Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Орган этот консультативный, но без него президенту было бы сложно выполнять свои полномочия в области обеспечения прав и свобод граждан. Совет впервые заседал в обновленном составе. В заседание вплелись нотки скорби, ведь началось оно с минуты молчания, которой члены совета и президент почтили Людмилу Алексееву, правозащитницу, оказывавшую влияние на политическую и общественную жизнь России и при этой Конституции и при ее предшественнице. Правозащитница с 3 декабря была назначена главой Совета. Но жизнь ее прервалась неделю назад. Ей был 91 год.

Но жизнь страны продолжается, она не остановилась ни с принятием новой Конституции 25 лет назад, ни сейчас. Если не так давно Конституционный суд окончательно решил вопрос о границе Чечни и Ингушетии, то на этой неделе повеяло новыми изменениями на карте. Новость хорошая для жителей и патриотов Владивостока, и не очень приятная для хабаровчан. Вскоре Хабаровск потеряет статус столицы Дальневосточного федерального округа, и город с двухтысячерублевой купюры его обретет. Решение о переносе столицы во Владивосток стало совместным детищем врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко и президента Владимира Путина. Первый предложил, второй предложение одобрил.

Дело в том, что Владивосток уже давно де-факто является столицей региона. Уже хотя бы одно наличие непосредственного доступа к океану делает его положение более выгодным, а, учитывая, что там находится база тихоокеанского флота и регулярно проходит Восточный экономический форум, окончательно закрепляет его статус не только в глазах дальневосточников, но и в глазах иностранцев. Официальный перенос столицы должен, по задумке государственных деятелей, придать импульс развитию города и всего региона в целом. Какие еще изменения ждут два города после переноса столицы?