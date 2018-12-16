«Его просто пожалели»: Олейник раскрыл причины «бегства» Порошенко из Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко фактически «сбежал» с дебатов в Европарламенте, испугавшись критики за коррупцию, царящую в стране. Об этом рассказал бывший украинский дипломат Олег Волошин в программе «Работа над ошибками» в эфире CapitalTV.

По словам Волошина, евродепутаты традиционно высказывают поддержку Киеву, но пытаются спрашивать с украинской власти за провалы, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это вызвано обеспокоенностью Европы, что деньги, направляемые Украине в виде помощи, оседают в чьих-то карманах.

Инцидент с «бегством» Порошенко имел место на заседании в Страсбурге 11 декабря во время представления в Европарламенте доклада немецкого депутата Михаэля Галера на тему выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. После доклада были запланированы дебаты о ситуации на Украине, на которых должен был присутствовать Петр Порошенко, но украинский президент предпочел вместо этого уехать в Брюссель.

«Ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, дав возможность не выглядеть плохо», — отметил Волошин.

Порошенко еще повезло, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. В комментарии Федеральному агентству новостей он раскрыл истинные причины «бегства» президента Украины с заседания Европарламента. По мнению политика, Порошенко просто испугался критики со стороны европейских «друзей».

«Его просто пожалели, Европарламент дал ему сохранить лицо, хотя с него могли очень строго спросить за все безобразия, творящиеся на Украине, — отметил экс-депутат Рады. — Вся эта критика могла прозвучать прямо в лицо Порошенко, и он этого очень испугался. Да, европейцы пока еще сдерживаются, но уже есть реальные показания международным органам и даже Минюсту США по поводу коррупции на Украине. Причем главный коррупционер — это сам Порошенко».

Никакой борьбы с коррупцией на Украине нет, есть только ее имитация, считает Владимир Олейник.

«С большой помпой созданные различные антикоррупционные органы на самом деле ничего общего с борьбой с коррупцией не имеют, — говорит Олейник. — Во всех этих структурах сидят люди Порошенко. Как ни пытались американские кураторы Киева сделать прозрачной систему формирования кадрового потенциала этих структур, ничего у них не получилось. Порошенко всунул туда всех своих людей. Именно Порошенко возглавляет и коррупцию на Украине, и имитацию борьбы с ней, поэтому результаты очевидны. Украина занимает первое место в Европе по уровню коррупции, и тому есть сотни доказательств».

По словам экс-депутата Рады, коррупция пронизывает и политические структуры Украины, и всю украинскую экономику.