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Экономика

«Крипторубль» как альтернатива: что ждет биткоин в новом году

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«Крипторубль» как альтернатива: что ждет биткоин в новом году

Москва, 16 декабря. Перспективы криптовалют в России скоро могут приобрести окончательную ясность: законопроект «О цифровых финансовых активах» проходит второе чтение в Госдуме, принять документ могут в 2019 году.

Согласно тексту документа, Центробанк РФ сможет направлять Роскомнадзору требования о блокировке сайтов, которые выдают себя за сайты банков, предлагают финансовые услуги без лицензии, рекламируют финансовые пирамиды.

Кроме того, ЦБ РФ сможет обращаться в Мосгорсуд для досудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о получении несанкционированного доступа к системам финансовых учреждений.

News.ru не исключает также, что к моменту принятия закона будет также будет подготовлен и пакет мер, прописывающих конкретную ответственность за попытки обойти систему криптовалютного контроля. Эксперты предполагают, что наказание может быть довольно жестким, однако в качестве посильной компенсации за ограничения любителям альтернативных денежных систем могут предложить «крипторубль». Как напоминает издание, его создание ранее анонсировал вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Автор: Игорь Федоров
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