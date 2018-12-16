Путин отметил роль Казахстана в урегулировании по Сирии в астанинском процессе

Москва, 16 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днем независимости, отметив важную роль Астаны в решении международных вопросов, в том числе в рамках астанинского процесса. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил казахского коллегу с Днем независимости республики и обратил внимание на огромные успехи Казахстана в различных сферах, а также в решении актуальных вопросов, в том числе в качестве непостоянного члена Совбеза ООН и в рамках астанинского процесса по урегулированию в Сирии.

Кроме того, Путин высоко оценил отношения между Москвой и Астаной и выразил уверенность в будущем наращивании двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Напомним, День независимости Казахастана отмечается 16 декабря, начиная с 1991 года.