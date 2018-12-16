Украинские СМИ раскрыли роль Порошенко и Парубия в выборах предстоятеля «единой церкви»

Киев, 16 декабря. «Объединительный собор» раскольнической структуры на Украине мог не состояться из-за конфликта церковных иерархов. Чтобы спасти «собор», президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий убедили основного претендента на пост предстоятеля «единой церкви» отказаться от притязаний.

Константинопольский патриархат выступил категорически против того, чтобы «единую церковь» возглавил кто-то из действующих предстоятелей. В Константинополе призвали поставить во главе «единой церкви» нового человек. Глава раскольнической украинской церкви Филарет, желавший возглавить «единую церковь», был вынужден отказаться от притязаний. Однако поставил условие, что во главе церкви должен стоять его сподвижник — митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Однако выяснилось, что в случае тайного голосования большинство намерено поддержать не Епифания, а митрополита Луцкого и Волынского Михаила. Тогда Филарет выдвинул Порошенко условие – Михаил не должен участвовать в выборах. В противном случае Филарет грозил не пустить на «собор» епископов и тем самым сорвать его.

«Порошенко и Парубий по очереди разговаривали с Михаилом, чтобы убедить его не участвовать в выборах», — приводит слова источника портал Liga.net.

Порошенко и Парубий сыграли роль переговорщиков. В итоге, Михаил отказался от участия в выборах на пост предстоятеля «единой церкви». «Объединительный собор» прошел в Киеве в субботу, предстоятелем «единой церкви» был выбран Епифаний, он получил титул митрополита Киевского и всея Украины.

В РПЦ создание «единой церкви» на Украине назвали расколом и обвинили Константинополь в политических и неканонических действиях. Синод РПЦ принял решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.