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«Ему нужна только личная власть»: Володин отреагировал на объявления Порошенко об «автокефалии»

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«Ему нужна только личная власть»: Володин отреагировал на объявления Порошенко об «автокефалии»

Москва, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко своими объявлением о так называемой автокефалии разрушает украинское общество, которое и без того стоит на грани раздора, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Ему безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины, ему нужна только личная власть», — считает он.

По мнению Володина, Порошенко стремится сохранить ее и не гнушается любыми способами,  совершенно не думая ни о судьбах людей,  ни об их вере.

Комментируя «собрание» в Киеве 15 декабря, он усомнился в легитимности решения об автокефалии.

«Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Именно поэтому, по мнению политика, заявления о решениях этого «собора» делает лично президент Украины Петр Порошенко, а не иерархи церкви».

 

 



 

Автор: Игорь Федоров
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