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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 19 нарушений в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 19 нарушений в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо

Дамаск, 16 декабря. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня в Сирии, турецкие — 13. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

По данным ведомства, российские наблюдатели за прошлый день зафиксировали 19 случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 4, Хама — 4, Идлиб — 5», — говорится в документе.

В Минобороны также добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в провинции Дейр-эз-Зор.

Автор: Андрей Крылов
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