Назван топ-5 самых громких автоновинок 2018 года

Москва, 16 декабря. Автомобильные эксперты издания SpeedMe.ru составили топ-5 самых важных новинок текущего года, в перечне также оказалась машина отечественного производства.

Самой громкой премьерой, по мнению экспертов, стала обновленная Mazda 3. Японский концерн полностью изменил автомобиль, а мотор транспортное средство получило от Mazda CX-5 и Mazda 6.

На второй строчке рейтинга расположился флагман южнокорейской компании Hyundai Palisade. Эксперты обратили внимание на то, что его экстерьер и интерьер не похожи на остальные авто компании. «Бронза» досталась хетчбэку Scoda Scala, экстерьером которого занимался новый шеф-дизайнер марки Оливер Штефани.

Далее по списку идет внедорожник BMW X7. По словам специалистов, «немец» привлекает внимание обильным использованием хрома, новыми параметрами и премиальным салоном.

Эксперты также включили в пятерку дебютанта российского производства — Aurus Senat, которую можно было увидеть в ходе инаугурации президента России Владимира Путина и на Московском автомобильном салоне.