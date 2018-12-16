Полиция задержала подозреваемого в скупке голосов на выборах главы Приморья

Владивосток, 16 декабря. Полиция задержала подозреваемого в скупке голосов избирателей на выборах губернатора Приморского края. Об этом сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Информация поступила о подкупе голосов на избирательном участке на Фонтанной улице Владивостока. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его во Фрунзенский ОВД по месту совершения преступления.

По словам Винокуровой, против задержанного возбуждено административное дело по статье «Подкуп избирателей». Дело будет слушаться во Фрунзенском районном мировом суде. Задержанный приехал во Владивосток из Хабаровского края. Мужчина признался, что приехал скупать голоса в поддержку кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко.

Член Совета по правам человека Александр Брод прокомментировал ход выборов Приморья. Он отметил, что в социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Находке в гимназии №5 неизвестные подошли к сотруднику полиции, отвлекли его и совершили вброс бюллетеней.

«Представители общественных организаций информацию проверили. Ларчик очень просто открылся — в Находке нет гимназии №5», — заявил Брод.

Член СПЧ отметил, что в целом повторные выборы в Приморье более четкие, прозрачные и понятные, чем сентябрьские.

Также ход выборов главы Приморского края прокомментировал член ЦИК РФ Евгений Шевченко. По его словам, на данный момент в ЦИК РФ поступило 44 обращения и ни одной жалобы. В Крайизбирком жалобы также не поступали. Член ЦИК РФ отметил, что на повторных выборах резко возросло количество ложных сообщений о нарушениях на выборах.