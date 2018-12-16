Кожемяко проголосовал на выборах губернатора Приморья

Владивосток, 16 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на повторных выборах главы региона в воскресенье. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Сметанина.

По данным администрации Приморского края, также на выборах губернатора региона уже проголосовала другой кандидат – Роза Чемерис. Еще один кандидат на пост губернатора региона Алексей Тимченко планирует отдать свой голос в полдень.

Напомним, ЦИК признал недействительными итоги выборов губернатора Приморского края в сентябре текущего года. В повторных выборах принимают участие четыре кандидата – Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от Партии роста, Андрей Андрейченко от ЛДПР и самовоздвиженец Олег Кожемяко.