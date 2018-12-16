Трое детей погибли при пожаре в Башкирии

Уфа, 16 декабря. Серьезный пожар произошел в селе Кандры Туймазинского района Башкирии: загорелся частный деревянный жилой дом. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь на воскресенье, 16 декабря, произошел страшный пожар, который унес жизни трех малолетних детей — брата и сестры 2016 и 2014 годов рождения и еще одной девочки 2015 года рождения.

Загорелся частный деревянный жилой дом на площади около 80 метров, дети, по предварительным данным, в этот момент находились дома одни.