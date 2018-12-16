«Тройка машин на убой»: составили топ-3 дешевых авто с пробегом для жесткой эксплуатации



Москва, 16 декабря. Автоэксперты составили топ-3 дешевых машин, способных выдержать эксплуатацию «на убой».

На третьем месте оказался живучий и неприхотливый Chevrolet Lanos. Модель производилась и продавалась во многих странах мира десятки лет. Ее сейчас можно встретить на дорогах. Еще одним плюсом Lanos является, конечно, низкая стоимость эксплуатации, машин могут почить буквально в любом гаражном автосервисе. Нет никаких проблем и с поиском деталей.

На втором месте расположился Opel Vectra. Правда, у него есть один большой минус: кузов этого «немца» гниет очень стремительно. Но на этом проблемы, по мнению экспертов, заканчиваются. В остальном автомобиль очень неплох, у него довольно комфортный салон и «бодрый» мотор.

С ремонтом этой иномарки тоже нет никаких проблем, его, как и в случае с Lanos, можно произвести в любом автосервисе. Стоимость запчастей также недорогая.

Первое место досталось отечественной машине Lada-2115. Содержать «пятнашку», как считают автоэксперты, стоит «сущие копейки», правда, ремонтировать ее придется довольно часто. Но, как тут же отметили они, делать это можно запросто в собственном гараже

Безусловно, соглашаются авторы рейтинга «машин на убой», все эти модели сложно назвать комфортными и безопасными, однако у них дешевая эксплуатация, они стоят своих денег и сослужат отличную службу в качестве первого авто начинающего водителя. Часто их можно встретить в качестве такси или использования на стройплощадках.