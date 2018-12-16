Павлюченко сравнил с «бомжом» экс-футболиста сборной России

Москва, 16 декабря. Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко, ныне выступающий за ногинский клуб «Знамя», рассказал о встрече с партнером по национальной команде — хавбеком Иваном Саенко. Интервью с ним вышло в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

Как отметил Павлюченко, Саенко обманул «лучший друг», который порекомендовал тому вложить денежные средства в «поля в Африке».

«Я вот не так давно его видел, он выглядел как бомж», — заявил 37-летний футболист, но не исключил, что положение Саенко могло улучшиться.

Напомним, Саенко завершил профессиональную карьеру семь лет назад в возрасте 28 лет. Как и Павлюченко, он был в составе сборной России на первенстве Европы 2008 года. Тогда российская сборная добралась до полуфинала и завоевала бронзу Евро.

Большую часть карьеры 35-летний Саенко провел за немецкие клубы «Карлсруэ» и «Нюрнберг». После удачного выступления на Евро хавбек перешел в столичный «Спартак», в составе которого стал серебряным призером Российской футбольной премьер-лиги.