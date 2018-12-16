«Организованно и без эксцессов»: в ЦИК РФ оценили ход выборов в Приморье

Владивосток, 16 декабря. Жалобы на выборы в Приморье пока не поступали, заявил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

По его словам, всего в ЦИК поступило более 40 обращенийвопросам выборов в Приморье, но среди них нет ни одной жалобы. Не поступали они и в региональный избирком.

«По нашей оценке, выборы проходят организовано, без эксцессов, в строгом соответствии с законодательством», — подчеркнул он.

Шевченко также подчеркнул, что избиком со своей стороны делает все, чтобы выборы были легитимны. По его словам, на избирательные участки были допущены активисты движения «Голос» в том количестве, в котором просили.

Он также отметил высокую явку на первом и втором туре. Это, по его мнению, является ответом для тех, кто бездоказательно утверждал, что «власть делает все, чтобы люди не пошли на выборы и не смогли проголосовать», сообщает РИА Новости.