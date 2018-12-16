Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Казани

Казань, 16 декабря. Двое взрослых и ребенок погибли при сильном пожаре в столице Татарстана в ночь на воскресенье. Об этом в воскресенье сообщает главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, в 04.11 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на улице Мира.

«Происходило горение трехкомнатной квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома. На месте пожара, к сожалению, обнаружены тела трех человек», — следует из сообщения.

Отмечается, что при пожаре погибли мужчина 1957 года рождения, женщина 1952 года рождения и годовалый мальчик.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание в 05.18 по московскому времени. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 66 человек, 16 единиц техники.

В настоящее время обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.