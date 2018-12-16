Пореченков назвал Макгрегора «петухом»

Москва, 16 декабря. Российский актер и продюсер Михаил Пореченков назвал ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора «петухом». Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале BSNEWS.

Артист признался, что ему импонируют «скромные, спокойные, уважительно относящиеся к соперникам люди». При этом Макгрегора он назвал «петухом».

В январе Макгрегор и российский боец Хабиб Нурмагомедов вступили в перепалку в Instagram, россиянин порекомендовал ирландцу «заткнуться» и добавил изображение петуха.

В октябре текущего года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора удушающим приемом. После победы россиянин выпрыгнул за пределы ринга и устроил драку с представителями команды Макгрегора.

В конфликт вмешались секьюрити и полиция. Разбирательство продолжается до этих дней, санкции грозят всем участникам драки.