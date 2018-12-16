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Сирия: сенаторы Совфеда передадут новогодние подарки военным на базах «Хмеймим» и «Тартус»

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Сирия: сенаторы Совфеда передадут новогодние подарки военным на базах «Хмеймим» и «Тартус»

Москва, 16 декабря. Члены Совета Федерации на следующей неделе посетят российские базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии и поздравят военнослужащих РФ с наступающим Новым годом.

По словам источника РИА Новости, визит совершат, в частности, первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин, зампред комитета по соцполитике Александр Варфоломеев и член комитета по обороне Вячеслав Мархаев.

Он уточнил, что поездка состоится 19 декабря.

«Сенаторы передадут новогодние подарки военнослужащим, проходящим службу на базах «Хмеймим» и «Тартус», — добавил собеседник агентства.

Автор: Игорь Федоров
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