Сирия: сенаторы Совфеда передадут новогодние подарки военным на базах «Хмеймим» и «Тартус»
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Москва, 16 декабря. Члены Совета Федерации на следующей неделе посетят российские базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии и поздравят военнослужащих РФ с наступающим Новым годом.
По словам источника РИА Новости, визит совершат, в частности, первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин, зампред комитета по соцполитике Александр Варфоломеев и член комитета по обороне Вячеслав Мархаев.
Он уточнил, что поездка состоится 19 декабря.
«Сенаторы передадут новогодние подарки военнослужащим, проходящим службу на базах «Хмеймим» и «Тартус», — добавил собеседник агентства.