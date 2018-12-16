Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

«Собор» только углубит раскол на Украине: Болгарская православная церковь осудила «собрание» в Киеве

70
0 Оставить комментарий

«Собор» только углубит раскол на Украине: Болгарская православная церковь осудила «собрание» в Киеве
София, 16 декабря. Болгарская православная церковь резко осудила «объединительный собор» в Киеве. Он не только не устранит раскол среди верующих, но лишь усугубит его, заявил  член Священного Синода Болгарской православной церкви, митрополит Видинский Даниил.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Болгарской церкви, он подчеркнул, что созыв этого «собора» 15 декабря противоречит каноническому порядку.

«На мой взгляд, этот совет не излечит раскол среди верующих на Украине, но углубит его», — отметил митрополит.

По мнению Даниила, одно утешение в этой ситуации состоит в том, что православные люди на Украине хотят сохранить единство святой православной церкви, «и это желание находит отклик и поддержку во всем православном мире», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 15 декабря на «объединительном соборе» в Киеве избрали главу «новой церкви». Им стал «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. Представители РПЦ назвали значение этого «собрания» на Украине «ничтожным». Кроме того, они заверили, что Епифания в православном мире навряд ли признают, и это «едва ли выполнимая задача».


 

Автор: Игорь Федоров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.