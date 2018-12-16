«Собор» только углубит раскол на Украине: Болгарская православная церковь осудила «собрание» в Киеве



София, 16 декабря. Болгарская православная церковь резко осудила «объединительный собор» в Киеве. Он не только не устранит раскол среди верующих, но лишь усугубит его, заявил член Священного Синода Болгарской православной церкви, митрополит Видинский Даниил.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Болгарской церкви, он подчеркнул, что созыв этого «собора» 15 декабря противоречит каноническому порядку.

«На мой взгляд, этот совет не излечит раскол среди верующих на Украине, но углубит его», — отметил митрополит.

По мнению Даниила, одно утешение в этой ситуации состоит в том, что православные люди на Украине хотят сохранить единство святой православной церкви, «и это желание находит отклик и поддержку во всем православном мире», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 15 декабря на «объединительном соборе» в Киеве избрали главу «новой церкви». Им стал «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. Представители РПЦ назвали значение этого «собрания» на Украине «ничтожным». Кроме того, они заверили, что Епифания в православном мире навряд ли признают, и это «едва ли выполнимая задача».



