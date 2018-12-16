Эксперты NASA сравнили американские и российские скафандры

Вашингтон, 16 декабря. Скафандры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не соответствуют техническим требованиям и не совсем безопасны, поэтому вся надежда на новое поколение российских скафандров «Орлан-МКС». Об этом пишет издание Der Standard со ссылкой на экспертов космического агентства.

По словам экспертов американского агентства, скафандры, которые используются на Международной космической станции, созданы свыше 40 лет назад. Отмечается, что рассчитанный на 15 лет дизайн этих скафандров очень устарел. Специалисты назвали также их «небезопасными».

В качестве обратного примера был приведен новейший отечественный скафандр «Орлан-МКС» с автоматической системой охлаждения и широким использованием модернизированных деталей.

Напомним, в конце августа текущего года представитель предприятия «Звезда» заявил, что третий скафандр для работы на МКС будет создан в следующем году.