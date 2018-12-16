Говорилось много плохого: экс-дипломат объяснил, почему Порошенко не появился на дебатах в ЕП

Киев, 16 декабря. Глава Украины Петр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте (ЕП), потому что испугался критики в свой адрес. Об этом заявил в интервью онлайн-студии «Капитал» киевский экс-дипломат Олег Волошин.

Он рассказал, что на этой неделе, 11 декабря, в Европарламенте обсуждался доклад германского депутата Михаэля Галера, посвященного результатам выполнения украинскими властями соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

После доклада, отметил экс-дипломат, были запланированы дебаты, на которые Порошенко был формально приглашен. По словам Волошина, вместо дебатов Порошенко «выбрал» столицу Брюсселя.

«Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали шанс не выглядеть плохо, поскольку на этих дебатах, говорилось очень много плохого», — объяснил бывший дипломат, почему Порошенко не появился на мероприятии.

Волошин уточнил, что в рамках дебатов обсуждалось также убийство херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, масштабная коррупция на Украине, а также ситуация с электронными декларациями чиновников.

По его словам, Порошенко не смог бы сказать ни слова, а только «сидел бы на балконе и выслушивал».

Кроме того, Волошин отметил, что проект резолюции «О свободе СМИ на Украине» в Европейский парламент внесли 43 евродепутата из пяти разных групп.

«Поэтому ему дали сохранить лицо», — резюмировал Волошин.

На этой неделе депутаты Европарламента приступили к рассмотрению проекта резолюции «О свободе прессы на Украине» по причине «системного политического давления» на СМИ в этой стране.