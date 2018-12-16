Режим ЧС введен в Вологде после взрыва газа в жилом доме

Вологда, 16 декабря. Мэр Вологды Сергей Воропанов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном доме.

«В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в доме по адресу улица Карла Маркса 74», — написал градоначальник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, он заявил, что отель «Спутник» готов принять людей — им подобраны номера и квартиры, где в случае необходимости пострадавшие могут временно находиться.

Воропанов уточнил, что в подъезде, где прогремел взрыв баллона, на пятом, четвертом, и, скорее всего, третьем этажах проживание будет невозможно.

Мэр города добавил, что сегодня стартуют работы по разбору уничтоженной в результате взрыва конструкции, для этого будут использованы кран, экскаватор и самосвал.

Помимо этого, по его словам, власти города экстренно ищут подрядную компанию, которая сможет быстро отремонтировать дом.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье в пятиэтажном жилом доме прогремел мощный взрыв. В результате происшествия один человек погиб, трое получили различные ранения и были госпитализированы.